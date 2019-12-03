Oğuzeli'de stratejik planlama toplantısı

03.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:08

Gaziantep'in Oğuzeli Belediyesi 2020-2024 yılları arasında ki hedeflerini ve çalışma programlarını hazırlamak için birim müdürleriyle "Stratejik Planlama Toplantısı" gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kurumsal ve etkili hizmet anlayışını hayata geçirmek için kısa, orta, uzun vadeli yol haritasının belirlenmesi amacıyla düzenlenen toplantı, belediye meclis salonunda yapıldı.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç'ın Başkanlığında gerçekleşen toplantıda Oğuzeli'nin durum analizi, belediyenin kurum içi analizi, geleceğe bakış ve stratejik hedef konularının ele alındı.

Oğuzeli Belediyesi'nin 2024 yılına kadar yol haritasını çizecek olan stratejik plan sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıç, "Hedef olmadan başarıda olmaz. Stratejik planlama son derece faydalı bir yolculuk, iyi bir yönetim aracı ve anahtarıdır. Kurumsal yapımızı pekiştirmek ve daha dinamik bir yapıya kavuşmamız için çalışmalarımızı planlama dahilinde hedeflerimize odaklı sürdürüyoruz. 2020-2024 stratejik planımızı uygulayarak, kıymetli hemşehrilerimize daha etkin ve kaliteli hizmet sunup, verimliliği arttıracağız." dedi.

Kaynak: AA