Oğuzeli Çiftçisine Tohum Desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Oğuzeli ilçesindeki çiftçilere arpa ve buğday tohumu dağıttı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, tohum dağıtımı için Oğuzeli'ndeki Büyükşehir Parkı içinde düzenlenen törende, Oğuz boylarından isimini alan Oğuzeli'nin tarihi ve geçmişiyle değerli bir ilçe olduğunu söyledi.

Oğuzeli ilçesinin suyunun ve toprağının çok bereketli olduğunu ifade eden Başkan Şahin, artık yeni bir dünya düzenin oluştuğunu ve bu düzende madenlerin, petrollerin ve akaryakıtların değil toprağın öneminin arttığını belirterek, "Kim toprağını daha iyi işlerse, kim çiftçisine daha iyi bakarsa, kim suyunu daha iyi kullanırsa geleceğin egemen medeniyeti onların olacak. Geçmiş de bize bunu gösteriyor. Üç döneme hükmeden Osmanlı Devletinin de nasıl bir sistem kurduğunu ve toprağı boşlamadığını görüyoruz. Ne zaman ki o sistemde zayıflama oluyor o zaman Osmanlı güç kaybediyor. O yüzden toprak ve su güçtür." diye konuştu.

Şahin, "Şikayet etme çare bul. Bardağın boş tarafını doldur" felsefesiyle hareket ettiklerini dile getirerek Oğuzeli'nin içinden geçen ancak kirli akan Sacır Deresi'ni ıslah çalışmalarının sonuna gelindiğini bildirdi.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ise, topraklara sahip çıkmayı geleceğe ve çocuklara sahip çıkmak olarak yorumladı.

Toprak ve suyun değerini iyi bilmek gerektiğini ifade eden Kılıç, Büyükşehir Belediyesinin başlattığı bu projenin çiftçi ve toprak açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı İbrahim Yılmaz da, bir ay önce başlattıkları tohumluk dağıtımını bugün Oğuzeli'nde tamamladıklarını bildirdi.

80 bin dönüm araziye bin 670 ton tohumluk dağıttıklarına dikkati çeken Yılmaz, en az 40 bin ton mahsul beklediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Oğuzeli Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Özer, çiftçiler adına Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e plaket takdim etti.

Daha sonra programda bulunan çiftçilere tohumlukları dağıtıldı.