Oğuzeli Çiftçisine Arpa ve Buğday Tohumu Dağıtıldı

Gaziantep'in tüm taşra ilçelerinde çiftçilere arpa ve buğday tohumu dağıtımı yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bugün de Oğuzeli'ndeki çiftçilere arpa ve buğday tohumu dağıttı.

Tohum dağıtımı için Oğuzeli'ndeki Büyükşehir Parkı içinde bir tören düzenlendi. Tören de çiftçilere açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Oğuz boylarından isimini alan Oğuzeli'nin tarihi ve geçmişiyle değerli bir ilçe olduğunu söyledi. Bu açıdan Oğuzeli ilçesinin suyunun ve toprağının çok bereketli olduğunu ifade eden Şahin, artık yeni bir dünya düzenin oluştuğunu ve bu düzende; madenlerin, petrollerin ve akaryakıtların biteceğini söyledi. Bunların bitmesi ile geriye toprak ve suyun kalacağını işaret eden Şahin, "Kim toprağını daha iyi işlerse, kim çiftçisine daha iyi bakarsa, kim suyunu daha iyi kullanırsa geleceğin egemen medeniyetini onların olacak. Geçmiş de bize bunu gösteriyor. Üç döneme hükmeden Osmanlı Devletinin de nasıl bir sistem kurduğunu ve toprağı boşlamadığını görüyoruz. Ne zaman ki o sistemde zayıflama oluyor o zaman Osmanlı güç kaybediyor. O yüzden toprak ve su güçtür" dedi.

Yıllarca suların aktığını ve Türk milleti olarak kendilerinin buna baktıklarını belirten Şahin, şimdilerde suyu iyi değerlendiren bir sistemin oluştuğunu kaydetti. Göreve başlarken bin 27 proje ile başladıklarını ancak diğer yandan Suriye'de yaşananlardan dolayı Gaziantep'e gelen 500 bin mültecinin sorunları ile de uğraştıklarını açıklayan Şahin, hem mültecileri mağdur etmeden hem de kendi vatandaşını mağdur etmeden hizmet vermeye çalıştığını söyledi. Bu durum bir arada götürmenin zorluklarını dile getiren Başkan Şahin, bu durumda; "Şikayet etme çare bul. Bardağın boş tarafını doldur" felsefesiyle hareket ettiklerini ve zorlu süreci yürüttüklerini anlattı.

Melen Projesi'nden sonra Türkiye'nin en büyük su projesini Gaziantep'te yaptıklarını anımsatan Şahin, Kuzey Antep Projesi'nin ise TOKİ'nin en büyük konut projesi olduğunu belirtti.

"Sacır'ın başında yağlı köfte yiyeceğiz"

Oğuzeli'nin içinden geçen ancak kirli akan Sacır Deresi'ni ıslah çalışmalarnın sonuna gelindiğini de müjdeleyen Şahin, buraya Büyükşehir Belediyesi olarak 120 milyon TL harcama yaptıklarını belirtti. Bir ay içinde Sacır Deresi'nin tamamının arıtılacağını belirten Şahin, "Şuanda Türkiye'de bu büyüklükte bir arıtma yok. Burası aslında Sacır Deresi'nin arıtması değil Gaziantep'in arıtması. Çünkü dereyi boydan boya arıtıyor. Oğuzeli için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Veysel Eroğlu bakanımı Sacır'ın başına getirdik ve bu kirli suların nasıl ceviz ağaçlarını kuruttuğunu gösterdik. Ama o zaman büyükşehir yasası olmadığı için çok fazla bir şey yapamadık. Ama biz herşeyin para olmadığını ve kıt kanatlerle buraya bu sistemi getirmeye karar verdik. İnşallah bir ay sonra bu sistemimiz devreye girecek" ifadelerini kullandı.

Kendisinin Oğuzeli halkına bir sözü olduğunu ve Sacır Deresi temiz aktığı zaman Sacır'ın başında yağlı köfte yapacaklarını belirten Şahin, "İnşallah Sacır Deresi'ni temizlediğimiz zaman sizler ile birlikte burada oturup bir yağlı köfte yapıp birlikte yiyeceğiz" dedi. Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç da, topraklara sahip çıkmayı geleceğe ve çocuklara sahip çıkmak olarak yorumladı. Kılıç, toprak ile suyunu değerini iyi bilmek gerektiğini söyledi. Kılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı bu projenin çiftçi açısından çok önemli olduğunu, ancak toprağa sahip olmanın daha önemli olduğunu kaydetti. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı İbrahim Yılmaz ise, bir ay önce başlattıkları tohumluk dağıtımını bugün Oğuzeli'nde tamamladıklarını belirtti. 80 bin dönüm araziye bin 670 ton tohumluk dağıttıklarını ifade eden Yılmaz, en az 40 bin ton mahsul beklediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Oğuzeli Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Özer çiftçiler adına Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e bir plaket takdim etti. Daha sonra programda bulunan çiftçilere tohumlukları dağıtıldı. - GAZİANTEP