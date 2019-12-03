Oğuzeli Belediyesi'nden Stratejik Planlama Toplantısı

03.12.2019 12:25 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:29

Oğuzeli Belediyesi 2020-2024 yılları arasında ki hedeflerini ve çalışma programlarını hazırlamak için birim müdürleriyle 'Stratejik Planlama Toplantısı' gerçekleştirdi.



Kurumsal ve etkili hizmet anlayışını hayata geçirmek için kısa, orta, uzun vadeli yol haritasının belirlenmesi amacıyla 2020-2024 'Stratejik Planlama Toplantısı' belediye meclis salonunda yapıldı. Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç'ın Başkanlığında gerçekleşen toplantıda Oğuzeli'nin durum analizi, belediyenin kurum içi analizi, geleceğe bakış ve stratejik hedef konularının ele alındı.



"Stratejik planlama iyi bir yönetim aracı ve anahtarıdır"



Oğuzeli Belediyesi'nin 2024 yılına kadar yol haritasını çizecek olan stratejik plan sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "Hedef olmadan başarıda olmaz. Stratejik planlama son derece faydalı bir yolculuk, iyi bir yönetim aracı ve anahtarıdır" dedi.



Başkan Kılıç, "Sevdamız Oğuzeli parolası ile çıktığımız bu yolculukta 33 bin hemşerimize nasıl kaliteli bir hizmet veririz bunun derdindeyiz. Vatandaşımızın mutluluğu, huzuru ve güveni için çalışıyoruz. Bunun mücadelesini veriyor, takım ruhuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun için öncelikle belediyemizin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını temel ilke ve politikalarını hedef ve önceliklerimizi belirliyoruz. Bunlara ulaşmak için izleyeceğimiz yöntemlerle kaynak dağılımı içeren bir şekilde yol haritası çiziyoruz. Kurumsal yapımızı pekiştirmek ve daha dinamik bir yapıya kavuşmamamız için çalışmalarımızı planlama dahilinde hedeflerimize odaklı sürdürüyoruz. 2020-2024 stratejik planımızı uygulayarak, kıymetli hemşerilerimize daha etkin ve kaliteli hizmet sunup, verimliliği arttıracağız" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA