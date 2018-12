Oğuzeli Belediye Başkanı Kılıç'tan 25 Aralık Mesajı

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 97 yıl önce tek vücut, tek yürek olan atalarımız gibi yine bir olarak, birlikte olarak bu şehri, bu vatanı her hal ve şartta korumanın yegane hedefleri olduğunun altını çizerek, "Şahinbey'in, Karayılan'ın, Şehitkamil'in torunları olarak atalarımıza olan borcumuzu, attıkları temeller üzerine sağlam bir gelecek inşa ederek ödemek zorundayız" ifadelerini kullandı. Kılıç mesajının devamında, "Esir olmaktansa ölmeyi tercih eden 6 bin 317 Antepli, bu şehir için canlarından vazgeçerek kurtuluş meşalesini yakmışlardır. Gazi şehrimizin, Antep savunmasında ki örnek direnişi tarihe altın harflerle yazılmıştır. Bu yüce mücadelenin nişanesi olarak Antep'e Gazilik unvanı verilmiş, bir ulusun kahramanı olan ve aynı unvanın da sahibi olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, nüfusunu Gaziantep'e aldırarak, Anteplilerle hemşehri olarak, onları onure etmiştir. Gaziantep Savunması eşine tarihte bir daha rastlanmayan bir destandır. Açık bir kentin bu şanlı savunması, yalnız Türklerin değil, bütün insanlık dünyasının hayret, takdir ve hürmetini kazanmıştır. Bu destansı mücadeleyi gençlerimizin de öğrenmesi çok önemlidir. Bu konuda hepimize büyük görevler düşüyor. Bizler her günü 25 Aralık ruhuyla yaşamalıyız, yaşatmalıyız. Bu duygu ve düşünceler ile Gaziantep savunmasının 97. yıl dönümünü büyük bir onur ve gururla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

