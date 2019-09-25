Oğuzeli, "11. Kültür Sanat Nar ve Kurutmalık Festivali'ne" hazırlanıyor

25.09.2019 13:58

Gaziantep'in merkez Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, ilçede 11'incisi düzenlenecek "Kültür Sanat Nar ve Kurutmalık Festivali"ne herkesi beklediklerini belirtti.

Kılıç, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Salih Bilici'yi ziyaret etti. Bir süre önce Bölge Müdürlüğüne atanan Bilici'yi yeni görevi dolayısıyla kutlayan Kılıç, burada yaptığı açıklamada, 28-29 Eylül'de gerçekleştirecekleri "11. Kültür Sanat Nar ve Kurutmalık Festivali" hakkında bilgi verdi.

Festivalin gündüz programlarında çiftçilerin yetiştirdiği en iyi nar, kurutmalık patlıcan, biber, kabak ve tüylü acurun jürinin beğenisine sunulacağını ve en güzel nar ve kurutmalık yarışmalarının yapılacağını aktaran Kılıç, ürünleri dereceye girenlerin ödüllendirileceğini ifade etti. Festival etkinliği ile ilgili detaylı bilgi veren Kılıç, şöyle devam etti:

"Mehteran eşliğinde kortejle başlayacak olan festivalde dereceye giren yetiştiricilerin ödülleri verilecek. Akabinde de sanatçımız Atilla Yılmaz, TRT Türk halk müziği sanatçımız Dünya Tekin ve mahalli sanatçımız Hasan Çoban konser verecek. Burada amacımız hem kültürümüzü yaşatmak hem insanlarımızın eğlenmelerini sağlamak hem de vatandaşlarımızın ürettiği ürünlerle ilgili farkındalığı arttırmak, Türkiye'ye, dünyaya tanıtmak ve dolayısıyla talebi yükseltmek. Talep yükselince fiyat da yükseliyor. Dolayısıyla vatandaşımızın gelirini arttırmayı amaçlıyoruz."

İlçenin tarımsal ürünlerinin tescil çalışmalarına da değinen Kılıç, "Oğuzeli narı tescillendi. Kurutmalıkla ilgili coğrafi işaret çalışmalarımız Türk Patent ve Marka Kurumunda son aşamada, Oğuzeli nar ekşisi de son aşamada. Bu coğrafi işaretlerimiz de alındığı zaman ürünlerimiz, daha çok tanınmış ve tüketicilerimizin güvenle ulaşabilecekleri ürünler olacaklar." dedi.

İlçenin kültürünü tanıtmak ve ürünlerin katma değerini arttırmak istediklerini dile getiren Kılıç, ekim ayının sonuna kadar sürecek kurutmalıkta bu sezon 250 milyon civarında üretim yapıldığını anlattı.

Oğuzeli narında 3 bin 500 ton rekolte bekleniyor

Kılıç, Oğuzeli narında rekolte beklentisiyle ilgili de şunları söyledi:

"3 bin 500 ton civarında nar beklentimiz var. Belediye olarak biz de kurduğumuz nar atölyesinde narı işleyerek meyve suyu ve nar ekşisi yapacağız ve şişeleyerek piyasaya sürülmesini sağlayacağız. Bu şekilde vatandaşımızın ürettiği narın değeri artmış olacak. Oğuzeli narı, üreticilerden ürünleri toplayan tüccarlar aracılığıyla Türkiye'nin değişik illerindeki hallere gönderiliyor. Bizim Oğuzeli yerli narı, daha çok sofralık nar ama bunun yanında meyve suyu ve nar ekşisi için yapılan narlarımız da var. Ekşiler daha çok nar ekşisi yapımında, tatlılar sofralık ve nar pekmezi yapımında kullanılıyor. Oğuzeli narı diğerlerine göre farklı. Bizim narımız ince kabuklu ama son yıllarda dayanıklı olsun diye kalın kabuklu narlar da dikilmeye başlandı. Sofralık olan Oğuzeli narı görüntüsü, tadı ve sofralık olması dolayısıyla Türkiye'de tek."

Kılıç, önceleri çöplü olarak koparılıp birbirine bağlanan narların evlerde asılarak kurutulup kışın tüketildiğini hatırlatarak bu geleneğin azalmasına rağmen sürdüğüne işaret etti.

Kılıç, "bereketin sembolü" dediği narın faydalarına da dikkati çekerek "Antioksidan meyvelerin en iyisi nar. Gaziantep Üniversitesi ile iş birliğimiz devam ediyor. Narın çekirdeğinden yağ çıkaracaklar. Bu da tıbbi sanayide kullanılacak, kabuğu ise boya sanayinden kullanılacak." diye konuştu.

Kaynak: AA