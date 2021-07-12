Oğuz Kaan Salıcı kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Oğuz Kaan Salıcı kaç yaşında, nereli?

Hafta içi her gün FOX ekranlarında yayınlanan Çalar Saat programı konuğu Oğuz Kaan Salıcı kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Oğuz Kaan Salıcı kaç yaşında, nereli?

CHP'li siyasetçi ve siyaset bilimci. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Oğuz Kaan Salıcı kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Oğuz Kaan Salıcı kaç yaşında, nereli?

OĞUZ KAAN SALICI KİMDİR?

16 Ocak 1972'de Gaziantep'te doğdu. Eğitim hayatına 1978'de Adıyaman Cumhuriyet İlkokulu'nda başladı. Ortaokula 1983'te Elazığ Anadolu Lisesi'nde başladı, ortaokul ve liseyi Eskişehir Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nü bitirdi. Üniversitenin henüz ilk yıllarında Sosyal Demokrat Üniversiteliler Platformu'nun ve Demokrasi için Gençlik Platformu'nun kuruluşuna katıldı.

Mayıs 2012'de gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nde İl Başkanı olarak seçildi. 15 Aralık 2014 tarihine kadar CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini sürdürerek görevini Sayın Murat Karayalçın'a devretti. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde CHP İstanbul 1.bölge milletvekili adayıdır.