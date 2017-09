Oğuz Güven'in Yargılanmasına Başlandı

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in trafik kazasında ölümünün ardından yazılan bazı haberlerle Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele edenlerin itibarsızlaştırıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan ve daha sonra tahliye edilen Cumhuriyet Gazetesi İnternet Sitesi Yayın Yönetmeni Oğuz Güven'in, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "terör örgütünün yayınlarını basmak ve yayınlamak" suçlarından yargılanmasına başlandı.



İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Güven ve avukatı katıldı.



Duruşmada savunma yapan Güven, kazaya ilişkin haberde "biçti" kelimesinin niye kullanıldığına ilişkin bazı görüntüler izletmek istediğini söyleyerek, 7 klasörden oluşan flash diski mahkemeye sundu.



Disk içinde bulunan 1. klasörün içindeki kaza görüntülerinin duruşma salonunda izlenilmesinin ardından savunmasına devam eden sanık Güven, "Gördüğünüz gibi insanların tüylerini ürperten bir kaza yaşanmış. Başsavcı kamyonun altında ezilerek maalesef yaşamını yitirmiştir. İlk twitimiz saat 10: 00'da 'Başsavcı ve koruma polisi trafik kazasında yaşamını yitirdi, kazaya karışan kamyonun kaçtığı bildirildi' şeklindeydi." dedi.



"Aracı" kelimesi unutulmuştur



Bu twitin ardından ajanstan savcının ilk FETÖ iddianamesini düzenleyen savcı olduğunun haberinin geldiğini belirten Güven, savunmasına şöyle devam etti:



"Kazaya ilişkin görüntülerin geldiği söylendi ve hep beraber izlendi. İzleyince 'kamyon resmen biçmiş' dedi arkadaşlar. Bunun üzerine bu başlığı kullanmayı uygun gördük. İnternetin getirdiği rekabet ve hız faktörü dikkate alındığında 'aracı' kelimesi unutulmuştur. Bu kelime unutulduğundan bir yanlış anlaşılmaya yol açabilecek bir anlam düşüklüğü yaşanmıştır, bir kasıt bir işlem yoktur. 52 saniye sonra bu hatayı gördüm ve twiti sildirdim. 'İlk FETÖ iddianamesini düzenleyen Başsavcı Mustafa Alper trafik kazasında feci şekilde can verdi' diye düzelttirdim."



"Biçti" kelimesinin daha önce ulusal ve uluslararası birçok medya kuruluşunda kaza haberlerinde kullanıldığını ifade eden Güven, bu örnekleri mahkemeye sundu.



Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in trafik kazasında ölümünün ardından 8-9 saat sonra çıkan gazetelerde de "kağıt gibi ezdi", "biçti" kelimelerinin kullanıldığını belirten sanık Güven, gazetelere dava açılmadığını, bir tek kendisinin tutuklandığını söyledi.



Kendisinin gazetenin yaptığı "Kandil röportajını" twitter üzerinden paylaşmasının PKK terör örgütü propagandası da yaptığının iddia edildiğini aktaran Güven, "Söz konusu retweet çözüm sürecinde yapıldı. Çözüm sürecinin devam ettiği günlerde PKK'lılar ile birçok röportaj yapıldı, bu röportajlara devletin yasal kanalı da yollanmıştır. Savcı Bey ütopik bir suç yaratmaya çalışmıştır. Bu sözlerin söylendiği 2,5 yıl öncesine ait iki twitle ilgili hiçbir soruşturma ve dava açılmamıştır. Ancak ben bununla ilgili suçlanıyorum." ifadelerini kullandı.



İddianameden



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Cumhuriyet gazetesine ait internet sitesinde 10 Mayıs'ta Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in trafik kazasında vefatına ilişkin "İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper'i kamyon biçti" şeklinde çıkan habere ilişkin "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.



İddianamede, gazetenin internet sitesinde yayımlanan haberlerin paylaşılarak terör örgütlerinin cebir, şiddet, tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren, teşvik eden, bildiri veya açıklamaların yayımlanması eyleminin gerçekleştirildiği öne sürülüyor.



Basın Kanunu'nun 11. maddesi gereğince, internet sitesinin genel yayın yönetmeni Oğuz Güven'in 10 Mayıs'ta yapılan haber kapsamında cezai sorumluluğunun bulunduğu vurgulanan iddianamede, kendisine ait sosyal medya hesaplarında Cumhuriyet gazetesinin internet sitesine ait haberlerin paylaşılarak terör örgütlerinin açıklamalarının yayınlanmasına ve eylemlerinin meşru gösterilmesine yol açtığı kaydediliyor.



İddianamede, şüpheli Oğuz Güven'in, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "terör örgütünün yayınlarını basmak ve yayınlamak" suçlarından 2,5 yıldan 10,5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.