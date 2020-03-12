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Oğuz Ceylan: "Milli takım için telefon geldi"

- Oğuz Ceylan: "Milli takım için telefon geldi" Gaziantep Futbol Kulübü'nün tecrübeli futbolcusu Oğuz Ceylan, "Milli takım ile ilgili yetkililerden bir telefon geldi" dedi.

12.03.2020 10:25 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:26
Oğuz Ceylan:

- Oğuz Ceylan: "Milli takım için telefon geldi"

GAZİANTEP - Gaziantep Futbol Kulübü'nün tecrübeli futbolcusu Oğuz Ceylan, "Milli takım ile ilgili yetkililerden bir telefon geldi" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürürken tecrübeli futbolcu Oğuz Ceylan takımının son antrenmanı öncesi açıklamalarda bulundu. Her futbolcu gibi kendisinin de ay-yıldızlı formayı giyme hayalinin olduğunu aktaran 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz günlerde yetkililerden milli takım için telefon geldiğini açıkladı.

"Milli takım hedefim ve hayalim var"

Milli takım forması giymeyi çok istediğini ve onun için çalıştığını söyleyen Oğuz Ceylan, yetkililerden milli forma için telefon aldığını da açıklayarak, "Her futbolcu gibi benim de milli takım hedefim ve hayalim var. Bunun için mücadele ediyorum. Olursa çok iyi olur ve onurla gider görevimi yaparım. Bununla ilgili milli takımdan bir telefon da geldi zaten. Ne olur bilmiyorum ama inşallah olur ve kadroya girerim. Ben ona hazır olmaya çalışıyorum. Her futbolcu gibi benim de eksikliklerim var. Bunları gidermek için çalışıyorum. Forma şansı gelirse bunu en iyi şekilde değerlendireceğime inanıyorum" dedi.

"Ligin ikinci yarısında iyi oynuyoruz"

Ligin ikinci yarısındaki maçların genelinde iyi bir performans sergilediklerini de belirten Oğuz Ceylan, "Ligin ikinci yarısında Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir gibi güçlü takımlarla oynadık. Bu maçlarda çok iyi futbol oynadık. Bundan sonra da rakip ayırt etmeden aynı mücadeleyi göstermeye devam edeceğiz. O nedenle iyi oynamaya devam edersek Alanya deplasmanından da puan yada puanlarla dönebiliriz. Şuan için her şey iyi gidiyor ve umarım böyle gitmeye devam eder" ifadelerini kullandı.

"Lidere karşı alınmış bir puan kolay değil"

Geçtiğimiz hafta oynadıkları Trabzonspor maçı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan 29 yaşındaki sağ bek, "Trabzonspor maçının ilk yarısında şanssız bir gol yedik. Çok pozisyona da girdik ama bunları kötü bir şekilde harcadık. Sonuçta maçta bir puanda aldık ve lidere karşı alınmış bir puan kolay değil. İyi bir puan çıkardığımızı düşünüyorum. Umarım diğer haftalarda da böyle devam ederiz" diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu
Oğuz Ceylan: 'Milli takım için telefon geldi'

Kaynak: İHA

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Oğuz Ceylan: "Milli takım için telefon geldi"

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