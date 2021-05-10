Oğuz Çelikkol kimdir? Oğuz Çelikkol kaç yaşında, nereli? Oğuz Çelikkol hayatı ve biyografisi!
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Oğuz Çelikkol kimdir? Oğuz Çelikkol kaç yaşında, nereli? Oğuz Çelikkol hayatı ve biyografisi!

Oğuz Çelikkol kimdir? Oğuz Çelikkol kaç yaşında, nereli? Oğuz Çelikkol hayatı ve biyografisi!
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Oğuz Çelikkol izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Oğuz Çelikkol kaç yaşında, nereli? Oğuz Çelikkol hayatı ve biyografisi! Oğuz Çelikkol kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Oğuz Çelikkol hakkında araştırmalar yapılıyor. Oğuz Çelikkol kimdir? Oğuz Çelikkol kaç yaşında, nereli? Oğuz Çelikkol hayatı ve biyografisi!

OĞUZ ÇELİKKOL KİMDİR?

Doğum tarihi: 1950

Kaç yaşında: 71 yaşında

1973 yılı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. Dışişleri Bakanlığına 1977 yılında girdikten sonra çeşitli kademelerde bulunmuş. ABD ve Orta Doğu konularında uzman olan Çelikkol, 1995-1997 yıllarında Los Angeles Başkonsolosu oldu. 1997-2000 yılları arasında Orta Doğu Genel Müdür yardımcılığı, 2000-2004 yıllarında Şam Büyükelçiliği ardından 2004-2005 arasında Orta Doğu Genel Müdürlüğü, 2005 yılı sonundan itibaren Dış Politika Danışma Kurulu üyeliği, 2005-2007 arasında Irak Özel Temsilciliği, 2008-2009 yılları arasında Atina büyükelçiliği ve 2009-2010 arasında ise Tel Aviv büyükelçiliğinde bulunmuştur. 2010 yılı sonlarından itibaren sürdürdüğü Bangkok Büyükelçiliği görevini Aralık 2012'ye kadar sürdürmüştür. Özdem Sanberk'in Dışişleri Bakanlığı müsteşarlığı döneminde özel kalem müdürlüğü görevini de yürütmüştür. Ayrıca Alçak koltuk krizi yaşandığında Türkiye Cumhuriyeti'nin Tel Aviv büyükelçiliği görevini yürütmekte idi. Hâlen İstanbul Kültür Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü

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