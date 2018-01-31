Oğuz Berk: Türkiye, Osmanlı'dan Bu Yana İlk Kez Umut Olmuştur

ULUSLARARASI Kafkas Derneği Genel Başkanı Oğuz Berk, Afrin Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye, Ortadoğu'da dengeleri yeniden kurmak üzere, hem masada hem sahadadır. Osmanlı'dan bu yana sıradan Müslümanlar için ilk kez Türkiye bir umut olmuştur" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütlerine yönelik olarak başlattığı Afrin Harekatı ile ilgili olarak açıklama yapan Uluslararası Kafkas Derneği Genel Başkanı Oğuz Berk, Türkiye'nin 100 yıl sonra Ortadoğu'ya döndüğünü ifade ederek, "Türkiye artık Ortadoğu'da bir kenara itilen bir ülke değildir ve yok sayılmaz" dedi. Harekata destek verdiklerini belirten Berk, "1'inci Dünya savaşı sonrası bir yenilgi sonucu dünyanın en önemli süper gücü Osmanlı İmparatorluğu, 623 yıl sonra tarih sahnesinden çekilmişti. İslam Dünyasının, son süper gücünden geriye kalan Osmanlı İmparatorluğu'nun yüzde 15'i kadar bir alanda Türkiye Cumhuriyeti, yıllarca 1'inci Dünya savaşının ardından bölgeye ekilen fitnenin izlerini temizlemeye çalışmıştır. Halende Türkiye ve Ortadoğu coğrafyasında ekilen fitne ateşi söndürülebilmiş değildir. Bölgemiz Batı'nın silah deneme alanı, katliamların, kan ve gözyaşının coğrafyası olmaktan kurtulamamıştır. Bölgesinde güçlü ve söz sahibi bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Batı'nın hiçbir zaman arzulamadığı ve arzulamayacağı bir durumdur. Son yıllarda Türkiye'nin, 15 Temmuz Darbe girişimi de dahil olmak üzere sayısız ihanetle karşı karşıya kalmasının sebebi de budur. Türkiye artık Ortadoğu'da bir kenara itilen bir ülke değildir ve yok sayılmaz" diye konuştu.

"ORTADOĞU'DA BARIŞI TESİS EDECEK TEK GÜÇ TÜRKİYE'DİR"

Türkiye'nin Ortadoğu'da dengeleri yeniden kurmak üzere, hem masada hem de sahada olduğunu ifade eden Berk, şunları söyledi:

"Afrin'deki Zeytin Dalı Operasyonu Türkiye için askeri anlamda çok basit, kolay operasyondur ve başarı ile sonuçlanması konusunda zerre kadar şüphemiz yoktur. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının en önemli özelliği artık Türk Ordusu, 100 yıl sonra Ortadoğu'da operasyon yapmaya başlamış olmasıdır. Operasyonların çapı, boyu, kaç kişinin katıldığından, kaç kilometre kare alanda yapıldığından çok daha önemli nokta, Türkiye'nin Ortadoğu'da fiilen operasyon yapmasıdır ki, Batı'yı en çok rahatsız eden ordunun sahaya inmiş olmasıdır. Osmanlı'dan bu yana sıradan Müslümanlar için ilk kez Türkiye bir umut olmuştur, kurtuluş olmuştur. Filistin'den, Sudan'a, Çad'a kadar Müslümanlar, Batı karşısında dik duran, mazlumların hamisi olan, Batı karşısında eğilip bükülmeyen, bir Türkiye umuduna sarılıyor. Ortadoğu'da barışı tesis edecek tek güç Türkiye Cumhuriyeti'dir. Batı'nın ve işbirlikçi tetikçilerinin rahatsızlığı bu yüzdendir. Afrin'de operasyon yapan, ordumuza ve devletimize güvenimiz tamdır. Milyonlarca mazluma, savaş mağduruna, mülteciye ev sahipliği yapan, Ortadoğu'da barışın mimarı bir Türkiye, İslam Dünyasının yeni umudu ve süper gücü olacaktır."

- Kayseri