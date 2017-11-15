Öğütlü, Akyazı Devlet Hastanesindeki Saldırıyı Kınadı

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, Akyazı Devlet Hastanesi Acil Serviste çalışan doktora yapılan saldırıyı kınadı.



İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü yaptığı açıklamada, "Hasta-hekim ilişkisi dünya üzerinde kurulan en kutsal bağlardan biridir. Çünkü hastalarımız çoğu zaman evladına, anne, babasına kısacası ailesine anlatamadığı pek çok sorununu, hiçbir akrabalık bağı olmayan sağlık çalışanlarımızla paylaşabiliyor ve onlardan çare arıyor. Ünvanı ne olursa olsun sağlık çalışanlarımız da yerine göre kendi ihtiyacını, ailesinin ihtiyacını göz ardı ederek şifaya kavuşturmak adına önceliği hastasına veriyor. Sağlık çalışanlarımız, hastalarımıza hiçbir ayrım ve mesai kavramı gözetmeksizin ihtiyaç olan her yerde büyük bir öz veriyle görevini yerine getirme gayreti içerisindedir. Şifa veren ellere vefa gösterilmesi konusunda toplum bilincini arttırmak için fedakarca sürdürülen bu gayreti her fırsatta dile getireceğimizi belirterek; Akyazı Devlet Hastanesi Acil Serviste doktorumuza karşı yapılan saldırıyı kınıyor ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu. - SAKARYA