oğulun yaralandığı kaza yerinde toplanan kalabalık koronavirüsü unuttu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

oğulun yaralandığı kaza yerinde toplanan kalabalık koronavirüsü unuttu

12.03.2021 10:37 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:59

oğulun yaralandığı kaza yerinde toplanan kalabalık koronavirüsü unuttuANTALYA'nın Serik ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu araçlardan biri iş yerinin duvarına çarptı.

oğulun yaralandığı kaza yerinde toplanan kalabalık koronavirüsü unuttu

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu araçlardan biri iş yerinin duvarına çarptı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü Murat (32) ile oğlu Mercan Erel (12) kurtarılarak, hastaneye götürüldü. Ekiplerin çalışması sırasında çevrede toplanan kalabalık ise polisin tüm uyarılarına rağmen koronavirüsü unutup, sosyal mesafeye aldırış etmedi.

Kaza, saat saat 19.30 sıralarında Serik'e bağlı Akçaalan Mahallesi Pazar pazarı mevkiinde meydana geldi. Murat Erel yönetimindeki 31 AAZ 795 plakalı otomobil ile sürücüsü belirlenemeyen 07 YN 233 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Murat Erel'in kullandığı otomobil bir iş yerinin duvarına çarparak durdu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Murat ile oğlu Mertcan Erel sıkıştı.

oğul, ekipler ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılabildi. Yaralı baba ve oğul sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet ve ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

KALABALIK KORONAVİRÜSÜ UNUTTU

Öte yandan, kazayı duyup olay yerine gelenler yoğun bir kalabalık oluşturdu. Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan onlarca kişi, ekiplerin tüm uyarılarına rağmen sosyal mesafeye aldırış etmedi. Polis ekipleri bir yandan yaralananların hastaneye sevk edilmesine çalışan sağlık personelinin işi kolaylaştırmaya uğraşırken, diğer yandan ise meraklı kalabalığa dağılmaları konusunda sürekli uyarılarda bulundu. Kalabalık polisin uzun uğraşları sonucu dağıtılabildi.

oğulun yaralandığı kaza yerinde toplanan kalabalık koronavirüsü unuttu
oğulun yaralandığı kaza yerinde toplanan kalabalık koronavirüsü unuttu
oğulun yaralandığı kaza yerinde toplanan kalabalık koronavirüsü unuttu
oğulun yaralandığı kaza yerinde toplanan kalabalık koronavirüsü unuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Ziya Selçuk Pervin Buldan Mustafa Şentop
Magazin Hakan Yılmaz Bülent Ersoy Aleyna Tilki Pelin Öztekin
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Ali Şansalan Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: oğulun yaralandığı kaza yerinde toplanan kalabalık koronavirüsü unuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 11:04:56. #1.14#
title