Oğullarıyla birlikte Galatasaray-Marsilya maçını izledi
UEFA Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esen Galatasaray, Marsilya'yı taraftarı önünde 4-2 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi. İzmir'de yaşayan sanatçı İzzet Yıldızhan'ın oğulları Mustafa ve Ali Yuşa birlikte Galatasaray ve Marsilya karşılaşmasını Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde izledi
Fanatik Galatasaray taraftarı olan İzzet Yıldızhan, oğullarıyla formalarını üzerine geçirerek erken saatlerde geldiği stadyumda takımını son dakikaya kadar destekledi. Bu kareyi büyük oğlu Mustafa Yıldızhan sosyal medya hesabından paylaştı.
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