Oğullarıyla birlikte Galatasaray-Marsilya maçını izledi

Fanatik Galatasaray taraftarı olan İzzet Yıldızhan, oğullarıyla formalarını üzerine geçirerek erken saatlerde geldiği stadyumda takımını son dakikaya kadar destekledi. Bu kareyi büyük oğlu Mustafa Yıldızhan sosyal medya hesabından paylaştı.

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