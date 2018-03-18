Oğullarının Silah Arkadaşlarının Mesajıyla Duygulandılar

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda 24 Şubat'ta şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Şükrü Ünlü'nün Mersin'deki ailesi, Afrin'deki Mehmetçik'ten gelen mesajla duygulandı.

Şehidin babası Osman Ünlü, Anamur Belediyesinin terörle mücadele şehitlerinin adını yaşatmak amacıyla düzenlediği fidan dikme etkinliğinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Afrin ilçe merkezinin kontrol altına alınmasının sevincini yaşadıklarını söyledi.

Oğlunun silah arkadaşlarına teşekkür eden Ünlü, "Oğlum helali hoş olsun. Tüm askerlerimizi gözlerinden öpüyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun. Allah'ım vatanımızın yardımcısı olsun. Ne mutlu Türküm diyene diyorum. Oğlumu kınayla gönderdim al bayrakla getirdim. Bundan da onur ve şeref duyuyorum. Vatanımıza helali hoş olsun." dedi.

Gözyaşları içinde duygularını anlatan anne Gülseren Ünlü de Mehmetçik'e çok teşekkür ederek, "Onlara başarılar dilerim. Allah'a emanet olsunlar. Benim hakkım oğlumun arkadaşlarına helal olsun." dedi.

Suriye'nin Afrin bölgesini teröristlerden arındırmaya yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ilçe merkezinin Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından kontrol altına alınmasının ardından Mehmetçik kent meydanında bir araya gelerek hilal oluşturmuştu.

Burada Mehmetçik tarafından çekilen görüntülerde harekatta görev alan komutan, Mehmetçik'e seslendiği konuşmasında, "Bu zafer öncelikli olarak Çanakkale şehitleri, ardından bu harekatta şehit olmuş 46 personelimize ve ÖSO'dan şehit olmuş personelimize, özelinde Şükrü Ünlü uzman çavuşumuza, Mithat Dunca binbaşıya armağan olsun. Mithat Dunca'nın eşi Lütfiye Hanım, kardeşleri Mustafa ve Metin, Mithat'ın intikamı yerde kalmadı, intikamını aldık. Lütfiye hanım sen rahat et, burada 200 kardeşin var, saygılar." ifadelerini kullanmıştı.