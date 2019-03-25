Oğulları İçin Verdikleri "Şehitlik" Mücadelesini 26 Yıl Sonra Kazandılar

Vatani görevini yaparken kazan dairesinde meydana gelen patlama sonucu yaşamını yitiren Konyalı piyade er Yaşar İnce'nin ailesi, oğulları için verdikleri 26 yıllık şehitlik mücadelesini kazandı.

Piyade Er Yaşar İnce, 23 Ağustos 1993'de Mardin 70. Mekanize Tugayı Destek Kıtaları Komutanlığında vatani görevini yaparken kazan dairesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybetti.

Aileye önce şehitlik haberi verildi ancak 1 yılın ardından, İnce'nin iş kazası sonucu hayatını kaybettiği, şehit kabul edilmediği belirtildi.

Oğullarının askerlik arkadaşlarının ifadelerinden olayı öğrenen, oğullarının şehit kabul edilmesi gerektiğine inanan aile, haklarını hukuki yollardan aramaya başladı.

O günden buyana 26 yıldır çalmadık kapı bırakmayan ailenin son başvurusu, Milli Savunma Bakanlığınca incelendi ve piyade er İnce'ye şehitlik hakları verildi.

Oğullarının şehitlik hakkını kazanmasının mutluluk ve gururunu yaşayan aile, Konya Şehit Aileleri Derneği'nde hatim ve yemek programı düzenledi.

Baba Ferit İnce, burada yaptığı konuşmada, oğullarının ilk zamanlarda şehit kabul edildiğini, bu nedenle kardeşinin askerlikten muaf tutulduğunu anlattı.

"Çok mutluyuz, çok gururluyuz"

Daha sonra ise olayın iş kazası olduğuna karar verilmesi üzerine hukuk mücadelelerinin başladığını belirten İnce, şunları kaydetti:

"26 yıldır çalmadığım kapı, gitmediğim yer, müracaat etmediğim hiçbir kurum kalmamıştı. Bir sonuç alamamıştık. Ancak geçtiğimiz hafta içerisinde yetkililerden bizlere umutla beklediğimiz müjde geldi. Oğlumun şehit olduğu kabul edilmişti. Yıllardır Şehit Aileleri Derneği önünde verilen hatim programına maddi durumumuz iyi olmadığı için bizler dahil olamamıştık ama şimdi Allah razı olsun yetkililer tarafından bizlere de aynı imkan tanınınca bizler de ahdımız olan hatim programını tertip etmek istedik. Çok mutluyuz, çok gururluyuz."

"Bugün Yaşar'ımın düğün gününü yapıyorum"

Anne Fatma İnce de yıllardır şehit oğlundan kalan bir mavi bere, bir de Türk bayrağı ile kendini teselli ettiğini söyledi.

Oğlunun şehit olduğuna inandığı için mücadele verdiğini dile getiren İnce, "Davalarımız devam etti. Şimdi nasip oldu. Bayrağımız, milletimiz sağ olsun. Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip) Erdoğan'dan, İçişleri Bakanımız (Süleyman) Soylu'dan, sesimizi duyuran basından Allah razı olsun. Bugün Yaşar'ımın düğün gününü yapıyorum. Bana bu mutluluğu evladım verdi. Bayrağımız, milletimiz, vatanımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA