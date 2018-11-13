Oğulları Hamza'yı Kucaklarına Alan Arda- Aslıhan Turan Çifti, Doğumdan Sonra İlk Kez Görüntülendi

Arda Turan'ın, şarkıcı Berkay Şahin'le yaşadağı kavga ve ardından mahkemeye taşınan olay gündeme damgasını vurmuştu. Zor günler geçiren Arda Turan, oğlu Hamza'nın dünyaya gelmesiyle rahat bir nefes almıştı.

MÜSLÜM FİLMİNİ İZLEDİLER

26 Ekim'de de Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan'ın oğulları Hamza Arda dünyaya gelmişti. Çift doğumdan sonra ilk kez görüntülendi. Akmerkez'de görüntülenen çift, akşam saatlerinde 'Müslüm' filmini izledi.

"BEBEĞİMİZ ÇOK UYSAL"

Aslıhan Doğan bebeklerinin çok uysal olduğunu ve hiç yormadığını belirtti. Çift oğulları Hamza'nın uyanmadan eve dönmeleri gerektiğini söyleyerek ayrıldı.