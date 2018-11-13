Oğulları Hamza'yı Kucaklarına Alan Arda- Aslıhan Turan Çifti, Doğumdan Sonra İlk Kez Görüntülendi
Geçtiğimiz günlerde oğulları Hamza'yı kucaklarına alan Arda Turan ve Aslıhan Doğan çifti, doğumdan sonra ilk kez görüntülendi.
Arda Turan'ın, şarkıcı Berkay Şahin'le yaşadağı kavga ve ardından mahkemeye taşınan olay gündeme damgasını vurmuştu. Zor günler geçiren Arda Turan, oğlu Hamza'nın dünyaya gelmesiyle rahat bir nefes almıştı.
MÜSLÜM FİLMİNİ İZLEDİLER
26 Ekim'de de Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan'ın oğulları Hamza Arda dünyaya gelmişti. Çift doğumdan sonra ilk kez görüntülendi. Akmerkez'de görüntülenen çift, akşam saatlerinde 'Müslüm' filmini izledi.
"BEBEĞİMİZ ÇOK UYSAL"
Aslıhan Doğan bebeklerinin çok uysal olduğunu ve hiç yormadığını belirtti. Çift oğulları Hamza'nın uyanmadan eve dönmeleri gerektiğini söyleyerek ayrıldı.
YORUMLAR (40)
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adam HASTANEDE SILAH SIKIYO elini kolunu sallayarak geziyo YAZIKLAR OLSUN YAZIKLAR OLSUNCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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vatan tas in yorumuna bak neymis ardagi kaybitmiyelimis ya adam inadina kaybolmak icin urasiyor aptal arda senin barlarda isin ne sen ornek olman lazim ama senin gibi tutbolcularin ornekleri bozuk ustelik baba olacak zamanlarda artik adam olmaz bu arda veselamCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Bu Arda bir kişiyi darp etti, yetmedi hastanede ruhsatsız silahı ile ateş açtı. Ve hala dışarıda geziyor. Büyük Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Hukuk Sistemi bu mu?Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Adam bizim Adaletimizle dalga geçiyor, garip bir vatandaş olsaydı içeri hemen girmese bile tirim tirim titrer insan içine çıkamazdı. Yüzsüzlük diz boyu, Allah kimseyi sonradan görme yapmasın, yaparsa da sonucu böyle olmasın.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Allah yanlış yola saptırmasın mutlulukları daim olsun . . Aslında arda iyi çocuktur . kaybetmeyelim kazanalımCevap Yaz 7 9 Yayından Kaldır