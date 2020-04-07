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Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Altınordu, Spor

Oğulcan Ülgün: "Formamı özledim"

Altınordu formasıyla bu sezon 19 maçta ilk 11'de forma şansı bulan genç futbolcu Oğulcan Ülgün, yeşil sahaları özlediğini söyledi.

07.04.2020 10:04 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:04
Oğulcan Ülgün:

Altınordu formasıyla bu sezon 19 maçta ilk 11'de forma şansı bulan genç futbolcu Oğulcan Ülgün, yeşil sahaları özlediğini söyledi.

TFF 1. Lig'de 21. haftada Eskişehirspor ile deplasmanda oynanan maçın 34. dakikada sakatlanıp sahayı terk eden ve sağ üst adalesinde yırtık tespit edilen Altınordu'nun 21 yaşındaki futbolcusu Oğulcan Ülgün, bu süre zarfında 7 maçı kaçırdığını ifade ederek, "Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle futbola ara verdik. Bu süreçte sakatlığım tam anlamıyla geçti. Artık takımımla birlikte antrenmanlara çıkmayı bekliyorum ve formamı giyerek takıma katkı sağlamak istiyorum" dedi.

Sakatlığı nedeniyle takımını tribünden takip ettiğini de belirten Ülgün, "Benim için zor bir süreç oldu. Eskişehirspor maçında zeminin karla kaplı olması nedeniyle çok zorlandım ve adalemde yırtık oluştu. İnşallah kısa süre içerisinde salgın sona erer ve tekrar futbola geri döneriz" diye konuştu.

"Hedefimiz hızla yukarı çıkmak"

Alt sıralarla ilişkilerini keserek ligde üst sıralara tırmanmak istediklerini belirte Oğulcan Ülgün, şunları söyledi:

"Bu sezon, daha genç oyunculardan oluşan bir kadro ile lige başladık. Takım içerisinde sakatlıklar yaşandı ve form durumumuz istediğimiz gibi gitmedi. İyi oynadığımız karşılaşmalarda ise skoru bulacak golleri bulamadık. Şimdi hedefimiz, alt sıralarla tamamen ilişkimizi kesmek ve hızla yukarıya çıkmak." - İZMİR

Kaynak: İHA

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