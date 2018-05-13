Oğulcan Engin Acun Medya Ekibinde Yarıştı! Peki Survivor Oğulcan Kimdir?

Survivor'da birleşme partisi heyecanı yaşandı. Oğulcan Engin Acun Medya ekibinde yarıştı. Survivor'da Acun Medya takımında Şeyma Subaşı ve Oğulcan Engin izleyicilerin karşısına çıktı. Ünlü şarkıcı Seda Sayan ve eski futbolcu Sinan Engin'in çocuğu olan Oğulcan Engin hakkında merak edilen her şey haberimizde.

SEDA SAYAN VE SİNAN ENGİN ÇİFTİNİN ÇOCUĞU

30 Ağustos 1990 doğumlu Oğulcan Engin Seda Sayan ve Sinan Engin çiftinin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Milano'da European School Of Economics'te öğrenim görmüştür.

2 DEFA TÜRKİYE U-17 MİLLİ TAKIM FORMASI GİYDİ

Oğulcan Engin 1999 senesinde Beşiktaş altyapısında futbol hayatına adım atmıştır. 2007 senesinde 2 kez Türkiye U-17 Milli Takım formasını giyen Oğulcan Engin uzun süre sakatlık dönemi geçirmiş ve bu dönem sonunda bedelsiz olarak Kasımpaşa Spor Kulübüne transferi gerçekleşmiştir. Futbol hayatını sona erdiren Oğulcan Engin, Acun Medya'da görev almaktadır.

BEBEK'TE İTALYAN GENÇLE KAVGA EDEREK GÜNDEME GELMİŞTİ

Oğulcan Engin Ankara doğumlu baba tarafından aslen Trabzon Maçka'lıdır. 2009 yazında Bebek'te arabasının aynasıyla çarptığı İtalyan gençle kavga ederek, gazetelere çıkmıştı. Yine aynı yıl annesi Seda Sayan ile Lays cips reklamında da oynadı.