Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu evleniyor mu?

Rooop adlı mekan çıkışı gazetecileri gören Engin, "Ben kaçayım Ezgi Hanım'ın konuşacakları vardır" diyerek röportajdan çıktı.

Rooop adlı mekan çıkışı gazetecileri gören Engin, "Ben kaçayım Ezgi Hanım'ın konuşacakları vardır" diyerek röportajdan çıktı.

Dizisinin yeni sezon çekimlerine başlayacaklarını söyleyen oyuncu, "Reytingler güzel, mutluyuz" dedi. Eyüboğlu, evlilik ile ilgili sorulara ise "Şu anda yok öyle bir şey" yanıtını verdi.

Kaynak: Hürriyet