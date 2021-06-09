Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu evleniyor mu?
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Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu evleniyor mu?

Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu evleniyor mu?
Hürriyet - Haberler | Magazin

Soruları yanıtlayan Eyüboğlu, "Dizimiz tatile girdi.

Soruları yanıtlayan Eyüboğlu, "Dizimiz tatile girdi. Ben de güzel bir tatil yapmak istiyorum, çünkü denizi çok özledim. Artık ne olur şu pandeminin bitişini konuşalım" dedi.

Oğulcan Engin ile beraberliği de sorulan Eyüboğlu, evlenmeyi şimdilik düşünmediklerini söyledi ve "Şu anda öyle bir planımız yok, biz böyle mutluyuz" dedi.

Oğulcan Engin'in ise çok sevdiği cipinin yan tarafına, ilk mekanı olan "Emily's" adını yazdırdığı görüldü.

Kaynak: Hürriyet

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