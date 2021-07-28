Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu ayrıldı mı?

Evlenmeleri beklenen Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Evlenmeleri beklenen Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. 33 yaşındaki Ezgi Eyüboğlu, Instagram hesabından sevgilisi Oğulcan Engin ile çekilmiş bütün fotoğraflarını kaldırdı.

Öte yandan Oğulcan Engin'in Instagram hesabında Ezgi Eyüboğlu ile çekildiği fotoğrafların duruyor olması ise kafaları karıştırdı.

İkili, Instagram'da birbirlerini takip etmeyi sürdürüyor.

Ezgi Eyüboğlu, geçtiğimiz günlerde "Evlenmeyi düşünmüyoruz" açıklamasını yaparak şaşırtmıştı.

Kaynak: Hürriyet