Oğulcan Engin'den annesi Seda Sayan'a sitem!
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Oğulcan Engin'den annesi Seda Sayan'a sitem!

Oğulcan Engin'den annesi Seda Sayan'a sitem!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Engin, pandemi döneminin kendilerini etkilediğini belirterek şöyle konuştu: "Herkes gibi bu dönemde biz de etkilendik.

Engin, pandemi döneminin kendilerini etkilediğini belirterek şöyle konuştu:

"Herkes gibi bu dönemde biz de etkilendik. Toparlamaya çalışıyoruz. İşletmecilik zor iş."

Annesinin kendisine büyük destek verdiğini ifade eden Engin, bir de tatlı sitemde bulundu:

"Şimdiye kadar iki kere geldi. Çalışmaktan kendisini göremiyorum."

KONSERLERİNİ ERTELEDİ

Şarkıcı Alişan'ın menajerliğini yapan kardeşi Selçuk Tektaş (38), Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından şarkıcı Seda Sayan "Bu konuda hassasiyet gösteriyorum" diyerek konserlerini erteledi.

Önceki gün son yolculuğuna uğurlanan Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından Seda Sayan, bu durumdan etkilendiğini belirterek konserlerini erteledi.

Sayan, "İçimden gelmiyor. Fazla etkilendim. Bodrum'dayım. Misafirlerim var. Sadece onları yemeğe götürüyorum. Hassas davranıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet

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