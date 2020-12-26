Oğulcan Çağlayan: "Umarım bu, gelecekteki birçoğunun ilki olur"
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Oğulcan Çağlayan: "Umarım bu, gelecekteki birçoğunun ilki olur"

26.12.2020 22:52 | Son Güncelleme: 26.12.2020 22:56
Oğulcan Çağlayan:

Trabzonspor karşılaşmasında Galatasaray'daki ilk golünü atan 24 yaşındaki futbolcu Oğulcan Çağlayan, "Böyle anların hayalini kurarsınız, çalışırsınız, çok istersiniz, onun için yaşarsınız. Galatasaray'daki ilk golümü attığım için çok mutluyum. Umarım bu, gelecekteki birçoğunun ilki olur" dedi.

Trabzonspor karşılaşmasında Galatasaray'daki ilk golünü atan 24 yaşındaki futbolcu Oğulcan Çağlayan, "Böyle anların hayalini kurarsınız, çalışırsınız, çok istersiniz, onun için yaşarsınız. Galatasaray'daki ilk golümü attığım için çok mutluyum. Umarım bu, gelecekteki birçoğunun ilki olur" dedi.

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı. Maçın ardından sosyal medya hesabından bu sevincini paylaşan 24 yaşındaki yaşındaki futbolcu, "Böyle anların hayalini kurarsınız, çalışırsınız, çok istersiniz, onun için yaşarsınız... Galatasaray'daki ilk golümü attığım için çok mutluyum. Umarım bu, gelecekteki birçoğunun ilki olur. Herkese çok teşekkürler!" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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