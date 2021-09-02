Oğulcan Çağlayan'ın lisans sevinci
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Oğulcan Çağlayan'ın lisans sevinci

Oğulcan Çağlayan'ın lisans sevinci
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan, transferiyle ilgili yaşanan sorunun giderilmesinin ardından lisansının çıkarılmasının mutluluğunu yaşıyor.

Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan, transferiyle ilgili yaşanan sorunun giderilmesinin ardından lisansının çıkarılmasının mutluluğunu yaşıyor.

Oğulcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Formama tekrar kavuşmamda büyük çaba sarf eden değerli başkanımız Burak Elmas nezdinde tüm yönetim kurulumuza teşekkür eder, her zaman yanımda olan sevgili hocam Fatih Terim'e ve ilk günden bu yana desteğini benden esirgemeyen büyük Galatasaray taraftarına minnetimi sunarım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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