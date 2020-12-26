Oğulcan Çağlayan ilk golünü attı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Oğulcan Çağlayan ilk golünü attı

26.12.2020 21:03 | Son Güncelleme: 26.12.2020 21:07
Oğulcan Çağlayan ilk golünü attı

Galatasaray'ın 24 yaşındaki futbolcusu Oğulcan Çağlayan, Trabzonspor maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı.

Galatasaray'ın 24 yaşındaki futbolcusu Oğulcan Çağlayan, Trabzonspor maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı.

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Galatasaray'da Senegalli golcü Mbaye Diagne'nin yokluğunda hücumda Oğulcan Çağlayan görev aldı. Oğulcan, karşılaşmanın 55. dakikasında rakip fileleri havalandırarak takımının ikinci golünü attı. Bu sezon takıma transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, böylece sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşamış oldu.

Oğulcan Çağlayan, 8 Süper Lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 9 müsabakada görev aldı. Maça 11'de başlayan Oğulcan, 85. dakikada yerini Christian Luyindama'ya bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Meral Danış Beştaş
Magazin Gülben Ergen Demet Akalın Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Mustafa Er Samet Aybaba Sergen Yalçın Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Kız Çocuk Balık Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Oğulcan Çağlayan ilk golünü attı | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 21:08:47. #1.14#
title