Oğulcan Çağlayan ilk golünü attı

Galatasaray'ın 24 yaşındaki futbolcusu Oğulcan Çağlayan, Trabzonspor maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı.

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Galatasaray'da Senegalli golcü Mbaye Diagne'nin yokluğunda hücumda Oğulcan Çağlayan görev aldı. Oğulcan, karşılaşmanın 55. dakikasında rakip fileleri havalandırarak takımının ikinci golünü attı. Bu sezon takıma transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, böylece sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşamış oldu.

Oğulcan Çağlayan, 8 Süper Lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 9 müsabakada görev aldı. Maça 11'de başlayan Oğulcan, 85. dakikada yerini Christian Luyindama'ya bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı