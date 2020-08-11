Oğulcan Çağlayan Galatasaray'da Galatasaray, 24 yaşındaki Oğulcan Çağlayan ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Galatasaray, 24 yaşındaki Oğulcan Çağlayan ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Oğulcan Çağlayan ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2020-2021 sezonu için net 3.750.000 TL sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 4.250.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 4.750.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 5.250.000 TL sabit transfer ücreti."

(İHA)

Kaynak: İHA