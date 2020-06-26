Oğulcan Çağlayan, Çaykur Rizespor ile sözleşmesini feshetti
Oğulcan Çağlayan, Rizespor ile olan sözleşmesini feshetti.
26.06.2020 18:44 | Son Güncelleme: 26.06.2020 18:56
Oğulcan Çağlayan, Rizespor ile olan sözleşmesini feshetti.
Oğulcan Çağlayan, Çaykur Rizespor ile olan sözleşmesini feshetti. Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini daha önce Rizespor 1 yıl uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmişti. Çağlayan ise opsiyonu tek taraflı olarak feshetti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA