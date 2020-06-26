Oğulcan Çağlayan, Çaykur Rizespor ile sözleşmesini feshetti Oğulcan Çağlayan, Rizespor ile olan sözleşmesini feshetti.

Oğulcan Çağlayan, Rizespor ile olan sözleşmesini feshetti. Oğulcan Çağlayan, Çaykur Rizespor ile olan sözleşmesini feshetti. Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini daha önce Rizespor 1 yıl uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmişti. Çağlayan ise opsiyonu tek taraflı olarak feshetti. - İSTANBUL Kaynak: İHA