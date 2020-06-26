Oğulcan Çağlayan, Çaykur Rizespor ile olan sözleşmesini feshetti
Oğulcan Çağlayan, Çaykur Rizespor tarafından 1 yıllık opsiyonu kullanılan sözleşmesini tek taraflı feshetti.
26.06.2020 18:44 | Son Güncelleme: 26.06.2020 18:49
Oğulcan Çağlayan, Çaykur Rizespor tarafından 1 yıllık opsiyonu kullanılan sözleşmesini tek taraflı feshetti.
Çaykur Rizespor ile 4+1 yıllık sözleşmesi olan ve geçtiğimiz günlerde kulüp tarafından opsiyonu kullanılarak sözleşmesi 1 sene uzatılan Oğulcan Çağlayan, Karadeniz ekibiyle sözleşmesini tek taraflı feshetti. Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki bilgilere göre oyuncunun fesih işlemleri bugün gerçekleştirildi.
Kaynak: DHA