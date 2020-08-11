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Oğulcan Çağlayan: Bir sene ara verdiğimiz kupa merasimine devam edeceğiz

Galatasaray Kulübü, renklerine bağladığı Oğulcan Çağlayan için imza töreni düzenledi.

Oğulcan Çağlayan: Bir sene ara verdiğimiz kupa merasimine devam edeceğiz
11.08.2020 19:23 | Son Güncelleme: 11.08.2020 19:23

Galatasaray Kulübü, renklerine bağladığı Oğulcan Çağlayan için imza töreni düzenledi.

Başkan Mustafa Cengiz'in de katıldığı imza töreniyle 4 yıllık sözleşmeye imza atan Oğulcan Çağlayan, sarı kırmızılı camiaya geri döndüğü için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

"Bu camianın bir parçası olduğum için çok mutluyum" diyen golcü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:  "Aslına bakarsanız bu camiadan hiç kopmamıştım. 17 yaşımda bu camiadan içeriye girmiştim ve sonrasında yaşanılan süreçten sonra buradan ayrılıp uzun bir yol kat etmiştim. Tekrardan burada olduğum için çok mutluyum. Taraftarın ve camianın gücünü hissedebiliyorum. Biz kocaman bir aile olacağız. Bir sene ara verdiğimiz kupa merasimine devam edeceğiz. Önümüzdeki sezon hızlı bir şekilde başlayıp, kupaları kaldırıp taraftarımızla birlikte çok güzel, mutlu günler yaşayacağımıza inanıyorum. Biz söz verdiğimiz zaman sözümüzü tutarız. Herkesin değerleri vardır. Benim için bu değerler çok önemli. Bu süreçte sözleşme uzatmayacağımı ve önümüzdeki sezon farklı planlarımızın olduğunu Çaykur Rizespor'a dile getirdim. Onlar bana her zaman saygı duyduklarını söylediler ama beklemediğim anda son dakika aksiyon yaptılar. Biz de bunun akabinde karşılık verdik. Keşke böyle bir son olmasaydı ama kendileri böyle tercih etti. Ben onlara yeni sezonda başarılar diliyorum. İnşallah hayal ettikleri, hedefledikleri başarılara ulaşırlar."MUSTAFA CENGİZ: DOĞRU YERİ, YUVASINI BULDU

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise Oğulcan Çağlayan transferiyle ilgili şu yorumu yaptı: "Oğulcan benim bildiğim bir sporcu. Önce benim memleketime gitti Antep'e, sonra döndü Rize'ye gitti. Şimdi doğru yeri ve yuvasını buldu. İnşallah burada çok başarılı olur. Galatasaray'a hizmet eder. Galatasaray'da uzun vadede daha yüksek görevlere gelir. Biz Oğulcan'dan çok umutluyuz. Altyapısının çok iyi olduğunu biliyoruz ve kendisine hoş geldin diyoruz."

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Kaynak: DHA

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