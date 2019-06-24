Oğulbeyli 7. Bahar Şenliği

İhsaniye ilçesinde Oğulbeyli Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 7. Bahar Şenliği düzenlendi.

Oğulbeyli köy meydanında düzenlenen bahar şenliğine, İstanbul, İzmir, Ankara, Kütahya ve Afyonkarahisar'dan çok sayıda misafir katıldı.

Şenlik kapsamında önce mezarlık ziyareti yapan Oğulbeyliler, daha sonra mevlit programı düzenledi. Akabinde, köy meydanında kadınlar ve erkekler kategorilerinde ip çekme ve yumurta yarışmaları yapıldı. Küçük çocuklar için de palyaço gösterisi ve oyun alanları oluşturulan şenlikte köylüler, keyifli vakit geçirdi.

Oğulbeyli Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Talat Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kütahya'da yaşadığını ve köyünü çok sevdiğini söyledi.

Köyünü her vakit yakından izlemeye çalıştığını dile getiren Şen, şöyle konuştu:

"7'ncisini düzenlediğimiz geleneksel şenliğimizde, amacımız Oğulbeyli köyümüzde birlik ve beraberliği pekiştirmektir. Ayrıca, köyümüzü gelecek nesillerimiz olan çocuklarımıza sevdirmek istiyoruz. Bunun dışında, bu organizasyonda köyümüzün ihtiyacı olan her türlü faaliyete destek vermeye çalışıyoruz. Bu güzel şenliğin düzenlemesinde destek veren bütün üyelerimize teşekkür ediyoruz."

"Güzel ve mutlu bir günün keyfini çıkarıyoruz"

Köy Muhtarı Mahir Sarıkaya da Oğulbeyli 7. Bahar Şenliğinin geleneksel hale getirildiğini belirterek, etkinliklerine İstanbul, Ankara, İzmir, Kütahya ve Afyonkarahisar'ın çeşitli yerlerinden yaklaşık 2 bin kişinin geldiğini vurguladı.

Şenliğin birlik ve beraberliğe büyük katkı sağladığına dikkati çeken Sarıkaya, "Şenliğimizde farklı etkinliklerimiz de var. Büyükler ve çocuklarımızın keyifli vakit geçirmesi için çeşitli yarışmalar düzenliyoruz. Yarışmalarda dereceye giren arkadaşlarımıza ve çocuklarımıza çeşitli hediyeler veriyoruz. Güzel ve mutlu bir günün keyfini çıkarıyoruz." diye konuştu.

Köy sakinlerinden Mehmet Şahin ise şenliklerinin Oğulbeyli köyünün gelişmesine ve yeni nesillerinin bir biriyle kaynaşmasına büyük katkı sağladığını ifade etti.

Kaynak: AA