Oğul veren arıların düşmesi için karton kutuyla böyle bekledi Oğul veren arıların düşmesi için karton kutuyla böyle bekledi Kadının çabası yeterli olmayınca, pikabıyla olay yerine gelen bir aracı arıları toplayıp götürdü Adana'nın Kozan ilçesinde bir ağaca oğul veren arıları kutuyla almak isteyen kadının çabası boşa gitti.

Oğul veren arıların düşmesi için karton kutuyla böyle bekledi Kadının çabası yeterli olmayınca, pikabıyla olay yerine gelen bir aracı arıları toplayıp götürdü ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde bir ağaca oğul veren arıları kutuyla almak isteyen kadının çabası boşa gitti. Karaoğlan Mahallesindeki cadde kenarındaki dut ağacında oğul veren arıları gören bir kadın, arıları toplamak istedi. Çevreden bir merdiven ve karton kutu bulan kadın, elindeki yaprakları sallayarak arıları kutuya düşürmek istedi. Arıları toplamak için mücadele eden kadının çabası yeterli olmayınca olay yerine pikabıyla gelen bir arıcı oğul veren arıları bir kutuyla alıp ayrıldı. Kaynak: İHA