Oğul veren arılar cadde ortasındaki ağaca konunca paniğe neden oldu
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Oğul veren arılar cadde ortasındaki ağaca konunca paniğe neden oldu

Oğul veren arılar cadde ortasındaki ağaca konunca paniğe neden oldu Gümüşhane'de oğul veren arılar kent merkezinin en işlek caddesindeki bir ağacın üzerine konunca korku ve paniğe neden oldu.

09.06.2020 16:47 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:52

Oğul veren arılar cadde ortasındaki ağaca konunca paniğe neden oldu

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de oğul veren arılar kent merkezinin en işlek caddesindeki bir ağacın üzerine konunca korku ve paniğe neden oldu.

Oğul vererek kovandan çıkan ve nereden geldiği bilinmeyen arılar Gümüşhane'nin en işlek caddesi olan Atatürk Caddesindeki bir lokantanın önündeki ağacın üzerine kondu.

Çok sayıda banka şubesinin de bulunduğu caddede oldukça işlek bir saat diliminde gerçekleşen olayın ardından olayın olduğu alanda vatandaşlar ve esnaflar korku ve paniğe kapılırken binlerce arı kısa süre içerisinde ağacın dalında toplandı.

O sırada bir banka ATM'sinde para çekmek için bekleyen arıcılar tarafından müdahale edilen olayda arıcılar bölgeye getirdikleri kovana vatandaşların meraklı bakışları arasında uzun uğraşlar sonucunda kraliçe arı başta olmak üzere diğer arıları da koyarak aldı.

Çok sayıda arının etrafta uçuşması yoldan geçen vatandaşlarda korku ve telaşa sebep olurken, arıcılar Gazi Kaanoğlu ve Yılmaz Döner'in yardımıyla kovana koyulan arılar olay yerinden götürüldü.

Oğul veren arılar cadde ortasındaki ağaca konunca paniğe neden oldu

Kaynak: İHA

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