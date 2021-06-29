Oğul veren arı kolonisi, caddedeki ağaçtan kovana alındı
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Oğul veren arı kolonisi, caddedeki ağaçtan kovana alındı

Oğul veren arı kolonisi, caddedeki ağaçtan kovana alındı
Anadolu Ajansı / Hamza Tav - Haberler | Güncel

Niğde'de oğul verip caddedeki akasya ağacında toplanan arı kolonisi itfaiye ekiplerinin yardımıyla kovana aktarıldı.

Niğde'de oğul verip caddedeki akasya ağacında toplanan arı kolonisi itfaiye ekiplerinin yardımıyla kovana aktarıldı.

Kent merkezinde Dr. Sami Yağız Caddesi'nde kaldırım kenarındaki akasya ağacında oğul veren arı kolonisinin toplandığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Caddeye gelen itfaiye ekipleri, kentte arıcılık yapan Ertuğrul Özkan'ı itfaiye aracının sepetine bindirerek, koloniyi kovana aldırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav

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