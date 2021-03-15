oğul, traktörde tarladan çaldıkları sulama borularıyla yakalandı
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oğul, traktörde tarladan çaldıkları sulama borularıyla yakalandı

15.03.2021 11:24 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:45
oğul, traktörde tarladan çaldıkları sulama borularıyla yakalandı

KONYA'da devriye görevi yapan jandarmanın şüphe üzerine durduğu traktörde çalıntı 100 sulama borusu ile fıskiyeler ele geçirildi, sürücü Y.A. (35) ile babası M.A. (70) gözaltına alındı.

KONYA'da devriye görevi yapan jandarmanın şüphe üzerine durduğu traktörde çalıntı 100 sulama borusu ile fıskiyeler ele geçirildi, sürücü Y.A. (35) ile babası M.A. (70) gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada ise çalıntı olduğu belirlenen 2 bin 555 sulama borusu ile 1600 sulama aparatı ele geçirildi.

Karatay Jandarma Komutanlığı ekipleri, cumartesi günü akşam saatlerinde İsmil Mahallesi'nde devriye görevi yaparken, şüphe üzerine Y.A.'nın kullandığı traktörü durdurdu. Traktörün, üzeri brandayla örtülü römorkunda yapılan aramada, 100 sulama borusu ile fıskiyeler olduğu belirlendi. Ekiplerin yaptığı araştırmada boru ve fıskiyelerin M.Ç.'nin tarlasından çalındığı saptandı, sürücü Y.A. ve babası M.A. gözaltına alındı. 

Jandarma ekipleri, baba ve oğlunun aynı mahalledeki evlerinde de arama yaptı. Aramada farklı zamanlarda, farklı tarlalardan çalındığı tespit edilen 2 bin 555 sulama borusu, 1600 sulama aparatı ele geçirildi.

Malzemeler, sahiplerine teslim edilirken M.A. ve oğlu Y.A., dün jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 

 


oğul, traktörde tarladan çaldıkları sulama borularıyla yakalandı
oğul, traktörde tarladan çaldıkları sulama borularıyla yakalandı
oğul, traktörde tarladan çaldıkları sulama borularıyla yakalandı
oğul, traktörde tarladan çaldıkları sulama borularıyla yakalandı
oğul, traktörde tarladan çaldıkları sulama borularıyla yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI

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