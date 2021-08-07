OĞUL GÖKHAN BÖCEK: BABAM YORGUN DÜŞTÜ, DURUMU İYİ
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OĞUL GÖKHAN BÖCEK: BABAM YORGUN DÜŞTÜ, DURUMU İYİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yoğun bir koronavirüs tedavisi görmesine rağmen doktorların uyarılarını dikkate almayarak yangın bölgelerini ziyarete gitti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yoğun bir koronavirüs tedavisi görmesine rağmen doktorların uyarılarını dikkate almayarak yangın bölgelerini ziyarete gitti. Kendini yorgun ve halsiz hissetmesi üzerine Başkan Böcek, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gelerek tetkiklerini yaptırdı. Başkan Böcek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Başkan Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında bilgi veren oğlu Gökhan Böcek, 10 gün süren orman yangını sürecinden sonra Başkan Böcek'in kendini halsiz hissetmesi üzerine koronavirüs tedavisi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki doktorlarıyla görüştüğünü anlattı. Böcek, "Doktorlar, gelin en azından sonuçlarınıza bakalım dedikleri için biz de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeyiz. Genel durumu iyi. 'Basın mensupları aşağıda sen onlara iyi olduğumu söyle' dedi. Sonuçları çıktıktan sonra gerekli açıklamayı yapacaktır. Daha dün basın açıklaması yaptığında doktorlarının kendisini uyardığını söylemişti. Normal kan tetkikleri yapılıyor sıkıntılı bir durum yok. 11 günlük yoğun bir yangın süreci geçti şu an durumu iyi" dedi.

OĞUL GÖKHAN BÖCEK: BABAM YORGUN DÜŞTÜ, DURUMU İYİ
OĞUL GÖKHAN BÖCEK: BABAM YORGUN DÜŞTÜ, DURUMU İYİ
OĞUL GÖKHAN BÖCEK: BABAM YORGUN DÜŞTÜ, DURUMU İYİ
OĞUL GÖKHAN BÖCEK: BABAM YORGUN DÜŞTÜ, DURUMU İYİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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