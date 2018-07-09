Oğul Emaneti Arabaya Karton ve Örtülü Koruma

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iş için şehir dışına çıkan oğullarının emanet ettiği arabaya gözü gibi bakan Hatice ve Serhan Özkan çifti, başına bir şey gelmesini istemedikleri arabanın dört bir yanını karton ve örtülerle kapattı. Aracı gören çiftin komşuları ve mahalle sakinleri şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kızıltepe'de ikamet eden Metin Özcan, iş için Aydın'a gidince, otomobilini annesi Hatice (77) ve babası Serhan Özkan'a (80) emanet etti. Çocuklarının emanetlerine gözü gibi bakan yaşlı çift ise, hem 45 dereceyi aşan sıcaklıktan hem de olası tehlikelerden korumak istedikleri aracın dört bir yanını karton ve örtülerle kapattı. Aracı gören çiftin komşuları ve mahalle sakinleri şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Anne Hatice Özkan, oğlunu çok sevdiğini belirterek, "Oğlum bekardır, malı mülkü yok. Malına zarar gelmesin diye annesi olarak ben koruyorum. Çok sıcaktan camı çatladı. Oğlum Aydın'a çalışmak için gitti. Ben de gözüm gibi koruyorum. Oğlum gelene kadar böyle koruyacağım" dedi.

Baba Serhan Özkan ise, oğlu gideli 1,5 ay olduğunu anlatarak, "Eşim baktığında cam ve tekeri patlamıştı. Eşim geldi kartonlarla arabayı örttü, koruma altına aldı. 2-3 gün uğraştı. Çok sıcak 45-50 dereceyi yazın buluyor. Biz de aracına bakıyoruz" diye konuştu.

Cep telefonu ile annesine görüntülü konuşan Metin Özkan ise, annesini çok sevdiğini belirterek, arabasını koruduğu için teşekkür etti. - MARDİN