oğul cinayetinin 2 şüphelisi, çelik yelekle adliyeye sevk edildi
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oğul cinayetinin 2 şüphelisi, çelik yelekle adliyeye sevk edildi

oğul cinayetinin 2 şüphelisi, çelik yelekle adliyeye sevk edildi (2)TUTUKLANDILARKars'ta anne ile oğlunu öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan M.S. ile A.S. tutuklandı.

21.07.2020 17:33 | Son Güncelleme: 21.07.2020 17:48

oğul cinayetinin 2 şüphelisi, çelik yelekle adliyeye sevk edildi (2)

TUTUKLANDILAR

Kars'ta anne ile oğlunu öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan M.S. ile A.S. tutuklandı. Emniyetteki ifadeleri ardından saat 10.45'de çelik yelek giydirilerek zırhlı araçla adliyeye sevk edilen M.S. ile A.S. savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. M.S. ile A.S. kasten adam öldürmek suçundan tutuklandı. Adliyeden geniş güvenlik önmeli altında çıkarılan M.S. ile A.S., cezaevine götürülmeden önce Kovit-19 testi için Harakani Devlet Hastanasine götürüldü. Testleri yapılan M.S. ile A.S. akşam saatlerinde cezaevine götürüldü.

oğul cinayetinin 2 şüphelisi, çelik yelekle adliyeye sevk edildi

Kaynak: DHA

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