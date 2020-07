oğul cinayetinin 2 şüphelisi, çelik yelekle adliyeye sevk edildi oğul cinayetinin 2 şüphelisi, çelik yelekle adliyeye sevk edildi (2)TUTUKLANDILARKars'ta anne ile oğlunu öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan M.S. ile A.S. tutuklandı.

TUTUKLANDILAR

Kars'ta anne ile oğlunu öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan M.S. ile A.S. tutuklandı. Emniyetteki ifadeleri ardından saat 10.45'de çelik yelek giydirilerek zırhlı araçla adliyeye sevk edilen M.S. ile A.S. savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. M.S. ile A.S. kasten adam öldürmek suçundan tutuklandı. Adliyeden geniş güvenlik önmeli altında çıkarılan M.S. ile A.S., cezaevine götürülmeden önce Kovit-19 testi için Harakani Devlet Hastanasine götürüldü. Testleri yapılan M.S. ile A.S. akşam saatlerinde cezaevine götürüldü.

Kaynak: DHA