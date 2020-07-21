oğul cinayetinin 2 şüphelisi, çelik yelekle adliyeye sevk edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

oğul cinayetinin 2 şüphelisi, çelik yelekle adliyeye sevk edildi

İSTANBUL'dan ev almak için geldikleri Kars'ta kaybolduktan sonra cansız bedenleri su kuyusunda bulunan Figen Karadağ (46) ve oğlu Mert Karadağ'ı(24) öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan M.S. ile A.S., çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.

oğul cinayetinin 2 şüphelisi, çelik yelekle adliyeye sevk edildi
21.07.2020 12:28 | Son Güncelleme: 21.07.2020 12:32

İSTANBUL'dan ev almak için geldikleri Kars'ta kaybolduktan sonra cansız bedenleri su kuyusunda bulunan Figen Karadağ (46) ve oğlu Mert Karadağ'ı(24) öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan M.S. ile A.S., çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi. İkilinin, anne-oğlu, ev almak için yardım isteyen Figen Karadağ ile para yüzünden çıkan tartışmada öldürdükleri ortaya çıktı. 

İddiaya göre; Figen Karadağ ile oğlu Mert Karadağ, göç ederek yaşamaya başladıkları İstanbul'dan 8 Temmuz günü ev almak için Kars'a geri geldi. Ancak yakınları, anne ve oğlundan 2 gün boyunca haber alamadı. Bunun üzerine de Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne başvurdu. Başlatılan çalışma kapsamında oluşturulan özel ekip, kayıp anne-oğlu bulmak için 16 kişinin ifadesine başvurdu. Yapılan araştırmalar sonunda, Figen Karadağ'ın İstanbul'a göç etmeden önce ekmek fırınında birlikte çalıştığı M.S. ile M.S.'nin arkadaşı A.S.'yi gözaltına aldı.

CESETLERİ SU KUYUSUNDA BULUNDU2 şüpheli ifadelerinde Figen Karadağ ve Mert Karadağ'ı av tüfeği ile vurarak öldürdükten sonra cansız bedenlerini, Cumhuriyet köyü yolu üzerindeki su kuyusuna attıklarını itiraf etti. 18 Temmuz günü, ikilinin gösterdiği su kuyusunda, anne-oğulun cansız bedenleri bulundu.PARA YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞLERFigen Karadağ'ın, M.S.'den ev almak için yardım istediği ancak M.S. ve arkadaşı A.S. ile para yüzünden tartıştığı, bunun üzerine ikilinin cinayetleri işlediği saptandı. TÜFEK İLE PARAYI GÖMMÜŞLERPolis, ayrıca cesetlerin bulunduğu su kuyusu yakınındaki bir alanda yaptığı kazıda av tüfeği ile bir miktar parayı toprağa gömülü halde buldu.ADLİYEYE ÇELİK YELEK GİYDİRİLEREK ÇIKARTILDILAR

Anne- oğul yapılan otopsinin ardından Kars Asri Mezarlığı'nda toprağa verilirken, emniyetteki sorguları tamamlanan M.S. (29) ve A.S. (30) bugün, çelik yelek giydirilip, zırhlı araçla adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek Ekonomi
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak Politika
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 3. Sayfa
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu haricinde yurdun tamamında sıcaklıklarda azalma bekleniyor Güncel
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu haricinde yurdun tamamında sıcaklıklarda azalma bekleniyor
12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen siyez buğdayı, tarlada biçilmeden satılıyor Ekonomi
12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen siyez buğdayı, tarlada biçilmeden satılıyor
Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı 3. Sayfa
Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı
Son Dakika: Lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı
Son Dakika: Lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı
Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!
Erkek çocuğunu stüdyoda taciz eden radyocu tutuklandı
Erkek çocuğunu stüdyoda taciz eden radyocu tutuklandı
Vaka sayısının arttığı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı
Vaka sayısının arttığı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı
Cübbeli Ahmet Hoca, Prof. Dr. Ali Köse'nin sözlerine canlı yayında tepki gösterdi: Bu 'bin' lafı işi sulandırır
Cübbeli Ahmet Hoca, Prof. Dr. Ali Köse'nin sözlerine canlı yayında tepki gösterdi: Bu "bin" lafı işi sulandırır
Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin
Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin
Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak
Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Son Dakika: 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu! Eski sevgilisi vahşice öldürmüş
Son Dakika: 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu! Eski sevgilisi vahşice öldürmüş
Erdoğan'ın 24 yıl önce açılışını yaptığı baraj kurudu! İstanbul'u zor günler bekliyor
Erdoğan'ın 24 yıl önce açılışını yaptığı baraj kurudu! İstanbul'u zor günler bekliyor
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı
Aleksic'ten Galatasaray'a çarpıcı eleştiri: Parayı harcamayı bilmiyorlar, Falcao'ya 7 milyon euro veriyorlar
Aleksic'ten Galatasaray'a çarpıcı eleştiri: Parayı harcamayı bilmiyorlar, Falcao'ya 7 milyon euro veriyorlar
Düğün yapacak çiftler, altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle altın kaplama gümüş takılara yöneldi
Düğün yapacak çiftler, altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle altın kaplama gümüş takılara yöneldi
Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı
Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı
Ryan Babel, Galatasaray'ın yeni sezon hazırlık kampında yer alacak
Ryan Babel, Galatasaray'ın yeni sezon hazırlık kampında yer alacak
TFF 2. Lig play-off maçının protokol tribününde yumruklar havada uçuştu
TFF 2. Lig play-off maçının protokol tribününde yumruklar havada uçuştu
Sakal bırakan memura verilen ceza iptal edildi, karar emsal teşkil edebilir
Sakal bırakan memura verilen ceza iptal edildi, karar emsal teşkil edebilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Bülent Turan Fatih Sultan Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Defne Samyeli Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Tamer Tuna Aziz Yıldırım Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Daha Fazla Muğla Avrupa Ayasofya Ak Parti
Şu an buradasınız: oğul cinayetinin 2 şüphelisi, çelik yelekle adliyeye sevk edildi - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 13:00:08. #1.14#
title