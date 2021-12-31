Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi TBMM'de - Haberler
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Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi TBMM'de

Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi TBMM'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.

KONYA (İHA) - Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.

Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ve 55 AK Parti milletvekilinin imzasıyla TBMM'ye sunuldu. Teklif 12 maddeden oluşuyor. Teklif ile öğretmenlerin kariyer basamaklarının düzenlenmesi planlanıyor.

Öğretmenlerin adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan fazla olamayacak. On yıl hizmeti bulunan öğretmenler sınava girerek başarılı olurlarsa, uzman öğretmen sertifikası alabilecekler.

Öğretmenlerin alacakları tazminatlar konusunda düzenleme yapılıyor.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

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