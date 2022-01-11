'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri komisyonda başladı-4 - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri komisyonda başladı-4

'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri komisyonda başladı-4
Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Haberler | Güncel

AK PARTİ VE CHP ARASINDA 'SES KAYDI' TARTIŞMASIKomisyon'da devam eden görüşmeler sırasında AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında 'ses kaydı' tartışması yaşandı.

AK PARTİ VE CHP ARASINDA 'SES KAYDI' TARTIŞMASI

Komisyon'da devam eden görüşmeler sırasında Ak Parti ve CHP milletvekilleri arasında 'ses kaydı' tartışması yaşandı. Teklifin sözleşmeli öğretmenlerin tayin şartlarını düzenleyen 9'uncu maddesi görüşülürken tartışma yaşandı. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Öğretmen Meslek Kanunu'nda yer alan sözleşmeli öğretmenlere ilişkin ses kaydını dinleterek, sözleşmeli öğretmenlerin tayin şartlarının ihlal edildiğini savundu.AK Parti'li Komisyon üyeleri, Mustafa Adıgüzel'e tepki göstererek ses kaydını eksik ve keserek dinlettiğini söyledi. Ses kaydının tamamının dinletilmesinin ardından Komisyon Başkanı Emrullah İşler de Adıgüzel'e tepki gösterdi. İşler, Cumhurbaşkanı'nın konuşma kaydını eksik dinlettiğini ve üzerinden politika yaptığını söyledi.

Besti KARALAR/ANKARA, -


İmamoğlu'ndan AK Partili Muhammet Kaynar'ın İBB Meclisi'nde Bektaşilerle ilgili ifadelerine tepki

İmamoğlu'ndan AK Partili Muhammet Kaynar'ın İBB Meclisi'nde Bektaşilerle ilgili ifadelerine tepki

 Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı'nda konuştu: (2)

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı'nda konuştu: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı'nda konuştu: (3)

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title