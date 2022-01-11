'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri komisyonda başladı (6)

TEKLİF KABUL EDİLDİ

Öğretmenliğin kariyer mesleği haline getirilmesini öngören, 'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi', Tbmm Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda yaklaşık 14 saat süren görüşmelerin ardından kabul edildi. Teklifle; öğretmenlerin mesleklerinde kariyer ve liyakat esaslarına uygun olarak ilerlemeleri, mesleki gelişimlerini sağlamaları ve bunlara bağlı olarak özlük haklarının iyileştirilmesi amaçlanıyor. Öğretmenlik mesleği, adaylık döneminden sonra; 'öğretmen', 'uzman öğretmen' ve 'başöğretmen' olarak üç kariyer basamağına ayrılıyor. Ayrıca öğretmenlik kariyer meslek olarak tanımlanıyor. Böylece gelişim temelli bir sistem içerisinde adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğin hakları, görevleri ve sorumluluklarının netleştirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca lisansüstü eğitim için önemli teşviklerin sağlanması amaçlanıyor. Uzman ve başöğretmen sınav puanı 70 ve üzeri olarak düzenleniyor. Birinci derecedeki öğretmenlerin ek göstergeleri, 3 binden 3 bin 600'e çıkarılıyor. Ek göstergeyi düzenleyen maddenin yürürlük tarihi ise 15 Ocak 2023 olurken, sözleşmeli öğretmenlikte 3+1 mecburi hizmet hariç özlük haklarında iyileştirmeler yapılıyor.

Besti KARALAR/ANKARA, -

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

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