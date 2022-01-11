'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri komisyonda başladı (5)- Yeniden

Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine;

'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri komisyonda başladı' başlıklı haberimizle ilgili geçilen 4 numaralı ek haberimizi iptal ediyoruz. Yerine aşağıdaki ek haberin kullanılması rica olunur.

AK PARTİ VE CHP ARASINDA 'SES KAYDI' TARTIŞMASI

AK Parti'li Komisyon üyeleri, Mustafa Adıgüzel'e tepki göstererek ses kaydını eksik ve keserek dinlettiğini söyledi. Ses kaydının tamamının dinletilmesinin ardından Komisyon Başkanı Emrullah İşler de Adıgüzel'e tepki gösterdi. İşler, Cumhurbaşkanı'nın konuşma kaydını eksik dinlettiğini ve üzerinden politika yaptığını söyledi.

Besti KARALAR/ANKARA, -

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

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