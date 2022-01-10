'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri komisyonda başladı (3)

BAKAN YARDIMCISI, SORULARI YANITLADI

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda, milletvekillerinin sorularına yanıt verdi. Şensoy, Bakanlığa bağlı okullarda 850 bin sınıf olduğunu belirterek, sınıfların mevcuduna ilişkin, yüzde 53'ünün 25 öğrenci ve altında, yüzde 18,5'inin 26'yla 30 arasında, yüzde 15'inin ise 31 ila 35 arasında öğrenciden oluştuğunu aktardı. Şensoy, eşlerin durumuna ilişkin bir soruya, "Eşlerden birisi sözleşmeli, diğeri kadroluysa eğer kadrolu olan eşinin sözleşmeli olduğu yere tayinini yaptırabiliyor. Sadece, burada sözleşmeli olan kadrolu olan eşinin olduğu yere geçiş yapamıyor ama her ikisi de sözleşmeliyse şu anda bununla ilgili herhangi bir geçiş söz konusu değil" açıklamasında bulundu.

Şensoy, Bakanlık bünyesinde 73 alanda 2 bin 767'si mesleki ve 990'ının da genel olmak üzere toplam 3 bin 750 kursun bulunduğu bilgisini verdi. Şensoy, bu kurslardan öğretmenlerin yanı sıra vatandaşların da yararlanabildiğini bildirdi.

Besti KARALAR/ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet