Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman yayınlanacağı ve maddelerinin ne olacağı merak konusu oldu. Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında açıklama geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Kanun, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edilmiştir. Öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olarak üç basamağa ayırmayı amaçlayan Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmenlerin meslek kariyeri belirlenecektir. Öğretmenlik meslek kanunu ne zaman yürürlüğe girecek? Maddeleri nelerdir? Detaylar haberimizdedir…

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında açıklama geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Kanun, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edilmiştir.

AK Parti Konya milletvekili Orhan Erdem ve 57 AK Parti milletvekilinin imzasıyla verilen Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edilmiştir. Öğretmenliğin kariyer mesleği haline getirilmesini öngören, 'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi' görüşmeleri yaklaşık 14 saat sürdü. Teklif yasalaştıktan sonra 2023 yılında yürürlüğe girecektir.

Öğretmen Meslek Kanunu, 750 bini kadrolu ve 110 bini sözleşmeli öğretmeni kapsamaktadır. Bununla beraber, 100 binden fazlası okul yöneticisi olmak üzere 1 milyona yakın öğretmeni ilgilendirmektedir.

Bu değişiklikle öğretmenler hem bir derece alacaklar hem de maaşlarında bin TL artış şeklinde olacaktır. Uzman öğretmen unvanı alanlar arasında yüksek lisans yapmış olanlar ise sınavdan muaf tutulacak. 10 senelik uzman öğretmenler de başöğretmenlik ile ilgili eğitimlerini tamamlayıp, sınavdan başarılı oldukları takdirde başöğretmen olmalarının önü açılarak ve yine ilave bir derece almaları sağlanacak. Bununla beraber, kademeleri yükseldiği için de maaşlarına 2 bin TL ilave edilecek. Doktora yapmış öğretmenler başöğretmen sınavından muaf olacaktır.

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