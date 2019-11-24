24.11.2019 10:24 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:29

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.



Mesajında öğretmenlik mesleğinin önemine vurgu yapan Başkan Yalçın, öğretmenliğin bir nasip işi olduğuna işaret ederek, "Öğretmenlik ilahi bir meslektir, en zor şartlarda bile yerine getirilir. Zaten öğretmenliğin ruhunda fedakarlık vardır, zorluk vardır, cefa vardır ama en sonunda başarı, huzur ve mutluluk vardır. Öğretmen olmak Allah'ın bir lütfudur. Bu lütfa mazhar olanların emeklerine, çaba ve gayretlerine karşılık biz ne yapsak azdır. Bu nedenle her gün öğretmenler günü olsa bile öğretmenin hakkını yerine getirmiş olamayız. 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Ahirete göçenlere rahmet, hayatta olanlara sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Bu vesile ile dünyanın en ulvi mesleklerinden birisini yerine getiren öğretmenlerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA