Öğretmenlik aşkı engel tanımıyor
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Osmaniye, Şırnak, Güncel

Öğretmenlik aşkı engel tanımıyor

Osmaniye'de görev yapan görme engelli öğretmen İsmail Canbolat, 15 yıldır gönül gözüyle gördüğü öğrencilerine çok sevdiği Türkçeyi öğretiyor.

09.03.2020 11:38 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:42
Öğretmenlik aşkı engel tanımıyor

Osmaniye'de görev yapan görme engelli öğretmen İsmail Canbolat, 15 yıldır gönül gözüyle gördüğü öğrencilerine çok sevdiği Türkçeyi öğretiyor.

Cebelibereket Şehit Ali Alkan Ortaokulunda Türkçe öğretmenliği yapan 36 yaşındaki Canbolat, "tavuk karası" olarak bilinen gece körlüğü nedeniyle yüzde 85 görme kaybıyla dünyaya geldi.

İlkokulu görme engelliler okulunda okuyan Canbolat, 2005 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünü bitirerek en büyük hayali öğretmenliğe adım attı.

İlk Şırnak'a atanan ve burada beş yıl görev yapan Canbolat, 10 yıldan bu yana da Osmaniye'deki okulda öğrencilerine ışık olmaya çalışıyor.

İsmail Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada mesleğini ve öğrencilerini çok sevdiğini, bu sevgi sayesinde tüm engelleri aştığını söyledi.

Görme engelinin ne hayatına ne de çok sevdiği mesleğini yapmasına engel olduğunu dile getiren Canbolat, "İlk görev yerim, Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı bir köydü. Okul, köyün dışında olduğu için elektrik, su ve ısınma çok büyük problemdi ama yine de işimi severek yapmaya devam ettim. Engelli olduğum için şark görevi yapmama hakkım vardı ama ben gönüllü olarak gittim. Hem hayatın hem de doğunun zorluklarını öğrenirsem işimi daha çok severim ve sarılırım diye. 15 yıldır bu mesleği yapıyorum, bugüne kadar olumsuz bir olayla hiç yaşamadım." diye konuştu.

Öğrencileri geleceğe hazırlayabilmek için çabaladığını aktaran Canbolat, işini severek ve büyük bir aşkla yaptığını kaydetti.

Canbolat, engelli olmasının öğrencileriyle ilişkilerinde hiçbir sorun yaratmadığını vurgulayarak, "Çocuklar su gibidir, hemen alışırlar. Başta beni yadırgadıkları oldu ama karşılıklı sevgiyle hepsini kolayca aştık. Engelim, meslek hayatımda hiç engel teşkil etmedi." dedi.

Öğrencilerinden Yağmur Yalçın, öğretmenini çok sevdiğini ve onu hiçbir zaman engelli olarak görmediğini söyledi.

Türkçe dersleninin çok eğlenceli geçtiğini aktaran Yalçın, "Sırf öğretmenimin dersine girebilmek için sınıfımı değiştirdim." ifadesini kullandı.

Seda Nur Küçük de öğretmeni sayesinde Türkçe dersini daha da çok sevdiğini vurguladı.

Öğretmenlik aşkı engel tanımıyor

Kaynak: AA

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Öğretmenlik aşkı engel tanımıyor

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