Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin oturumları tamamlandı
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Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin oturumları tamamlandı

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin oturumları tamamlandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (2021-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) oturumları tamamlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (2021-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) oturumları tamamlandı.

Sabah düzenlenen oturumun ardından saat 14.45'te başlayan ÖABT imam-hatip lisesi meslek dersleri öğretmenliği alan sınavında adaylara 120 dakika süre verildi.

Sınavlarda, Kovid-19'a karşı önlemler de alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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