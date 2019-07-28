Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin ikinci oturumu tamamlandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (2019- KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği alanındaki oturumu tamamlandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (2019- KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği alanındaki oturumu tamamlandı.
Sabah düzenlenen oturumun ardından 14.45'te başlayan ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği alan sınavında adaylara 120 dakika süre verildi.
ÖSYM takvimine göre 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın sonuçları, 29 Ağustos'ta açıklanacak.
Kaynak: AA
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