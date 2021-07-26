Öğretmenliği bıraktı tavşan çiftliği kurdu
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Öğretmenliği bıraktı tavşan çiftliği kurdu

Öğretmenliği bıraktı tavşan çiftliği kurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde öğretmenliği bırakarak tavşan çiftliği kuran Kasım Mesutoğlu, ayda yaklaşık 2 ton tavşan eti üretip turistik bölgelere gönderiyor.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde öğretmenliği bırakarak tavşan çiftliği kuran Kasım Mesutoğlu, ayda yaklaşık 2 ton tavşan eti üretip turistik bölgelere gönderiyor.

Adana'nın ilk etlik tavşan çiftliğini kuran Tavsun Tavşan Çiftliği sahibi Kasım Mesutoğlu, 10 adet Yeni Zelanda tavşanıyla başladığı üretimi 1737 anaç tavşana çıkararak gerçekleştiriyor. Mesutoğlu, sıcakların tavşanları olumsuz etkilememesi için de 4 klima ve 5 pervane ile tesisi iklimlendiriyor.

Şu an aylık yaklaşık 2 ton tavşan üretip kilosunu 45 TL'den turistik bölgelere gönderen Mesutoğlu, tavşan etini özellikle Arap ve Avrupa ülkelerinden gelen turistlerin tercih ettiğini söyledi.

3 aylık siparişin dolu olduğunu vurgulayan Mesutoğlu, şu an yeni sipariş almadıklarını belirtti.

Tavşan etinin yanı sıra kulaklarının, derisinin, gübresinin ve bağırsaklarının sanayi ve hayvan mamasında da kullanıldığını söyleyen Mesutoğlu, tavşanların erkeklerinin sadece kesime gittiğini, anaç tavşanların ise gübre ve tavşan üretiminde kullanıldığını kaydetti.

Turizm sezonunun açılması ile birlikte aylık 2 ton tavşan etinin yurt içi üretime kazandırılarak yurt dışından gelen siparişlere yetişemediklerini ifade eden Kasım Mesutoğlu, "1737 tane araç tavşanımız var. Adana çok sıcak olduğu için klimalarla tavşanları serinletmeye çalışıyoruz. Erkekler kesimlik oluyor. Antalya ve turistik yörelere gidiyor. Kısıtlama sonrası otellerin açılması ile talepler çok ciddi arttı. Önümüzdeki aylarda rezervasyon var. Onun haricinde alım garantisi verdiğimiz için 75 ilde tavşan üretimi için talep oldu ve üretim yapılıyor. Hem damızlık hem de etlik tavşan olarak beklediğimizin üzerinde bir talep var. Hem Avrupa hem de Arap ülkelerinden talep var. Her ay almak üzere istiyorlar. Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa, Dubai, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Lübnan gibi ülkelerden talep var. Aylık 2 ton ancak temin edebiliyoruz ve yurt içi ihtiyacını karşılıyoruz şu an" dedi. - ADANA

Öğretmenliği bıraktı tavşan çiftliği kurdu
Öğretmenliği bıraktı tavşan çiftliği kurdu
Öğretmenliği bıraktı tavşan çiftliği kurdu
Öğretmenliği bıraktı tavşan çiftliği kurdu
Öğretmenliği bıraktı tavşan çiftliği kurdu
Öğretmenliği bıraktı tavşan çiftliği kurdu
Öğretmenliği bıraktı tavşan çiftliği kurdu
Öğretmenliği bıraktı tavşan çiftliği kurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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